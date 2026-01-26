O cargueiro que está à deriva, sem leme, ao largo da Figueira da Foz, deverá ser rebocado para os portos de Lisboa ou de Setúbal, uma operação dificultada pelo agravamento do estado do mar, disse a autoridade marítima.

Em declarações à agência Lusa, o comandante do porto da Figueira da Foz, Paulo Salvado Pires, indicou que um daqueles portos do sul do país será o destino do navio de carga geral Eikborg, de bandeira dos Países Baixos, numa operação que deverá decorrer até terça-feira.

“São portos que têm orientações [de entrada e saída] diferentes, um a noroeste, outro a sudoeste, o que pode ajudar na decisão”, explicou o capitão do porto.

