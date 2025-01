Cantanhede vê recusada desagregação da União de Freguesias de Portunhos e Outil

O presidente da Assembleia Municipal de Cantanhede, João Moura, confirmou hoje que a proposta de desagregação da União de Freguesias de Portunhos e Outil foi recusada, ficando excluída da votação pelo parlamento na sexta-feira.

Em declarações à agência Lusa, João Moura lamentou o desfecho negativo neste caso, salientando que, em contrapartida, o processo para desagregar a União de Freguesias de Cantanhede e Pocariça mereceu a aprovação da Comissão do Poder Local e Coesão Territorial da Assembleia da República (AR).

“Estivemos sempre contra estas agregações, que foram feitas de cima para baixo”, em 2013, quando o Governo era liderado por Pedro Passos Coelho, disse o autarca do PSD, que na época era presidente da Câmara de Cantanhede, no distrito de Coimbra.

Mantendo essa “posição de coerência”, 12 anos depois, frisou que ele próprio, em sintonia com a generalidade da população, “foi contra a agregação desde o início”, discordando sobretudo “da forma como o processo foi conduzido”.

Relativamente aos motivos da recusa da desagregação de Portunhos e Outil, “não tenho os detalhes”, respondeu.

João Moura recordou que, quando estava ainda em curso o processo político que culminaria, em 2013, com a entrada em vigor da lei de “reorganização administrativa do território das freguesias”, Passos Coelho visitou Cantanhede no dia do feriado municipal, 25 de julho, e tinha à sua espera uma manifestação contra a criação das duas uniões de freguesias no concelho.

Tanto a mesa da Assembleia, a que preside, como o executivo municipal, liderado pela também social-democrata Helena Teodósio, foram informados esta semana das decisões da Comissão do Poder Local da AR, depois comunicadas às juntas das duas uniões de freguesias do concelho que apostavam na desagregação.

A Lusa tentou obter a reação do presidente da União de Freguesias de Portunhos e Outil, Vítor Folgado, eleito pelo PS, mas até ao momento sem sucesso.

Se o parlamento, na sexta-feira, votar a favor da lista de propostas de desagregação, o município de Cantanhede passará a ser constituído por 15 freguesias e uniões de freguesias, contra as atuais 14, mas, ainda assim, menos do que as 19 existentes até 2013.