diario as beiras
CantanhedeRegião Centro

Cantanhede: Serviços da área de Ação Social fizeram 14 910 atendimentos este ano

02 de setembro às 08 h40
0 comentário(s)
DR

A área da Ação Social do Município de Cantanhede registou, entre janeiro a julho de 2025, “14.910 atendimentos em diferentes áreas de intervenção”, anunciou a autarquia.

Estes atendimentos incluem serviços como o SAAS – Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social, RSI – Rendimento Social de Inserção, Emergência Social e serviços de proximidade como o Colmeia, Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) / Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM), e Gabinete Municipal de Apoio ao Cuidador Informal (GMACI).

O SAAS respondeu a 795 situações garantindo um apoio de proximidade nas diferentes freguesias do concelho. No âmbito do RSI foram acompanhados 552 beneficiários e ao nível de Emergência Social foram registados 21 atendimentos, dando resposta imediata a situações críticas.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 02/09/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

redação as beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

02 de setembro

Caloiros chegaram à “melhor escola de Coimbra, Portugal e do Universo”
02 de setembro

Coimbra: Município fez balanço do mandato
02 de setembro

Coimbra: Serviços sociais da UC sem mãos a medir para atender novos alunos
02 de setembro

Futebol: A estreia de sonho de Alex Matos que valeu o apuramento

Cantanhede

CantanhedeRegião Centro
02 de setembro às 08h40

Cantanhede: Serviços da área de Ação Social fizeram 14 910 atendimentos este ano

0 comentário(s)
CantanhedeRegião Centro
28 de agosto às 12h16

Francisco de Jesus Marques faleceu no hospital após acidente em Cantanhede

0 comentário(s)
CantanhedeRegião
28 de agosto às 08h58

Cantanhede: Funcionário da Inova ferido grave em colisão acabou por morrer no hospital

0 comentário(s)

Região Centro

ArganilRegião Centro
02 de setembro às 08h42

Arganil: Sementes espalhadas por drones vão tentar regenerar os solos afetados pelos incêndios

0 comentário(s)
CantanhedeRegião Centro
02 de setembro às 08h40

Cantanhede: Serviços da área de Ação Social fizeram 14 910 atendimentos este ano

0 comentário(s)
Miranda do CorvoRegião Centro
02 de setembro às 08h40

Miranda do Corvo: Investimento de 575 mil euros para a evolução do Parque Biológico

0 comentário(s)