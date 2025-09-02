Cantanhede: Serviços da área de Ação Social fizeram 14 910 atendimentos este ano

A área da Ação Social do Município de Cantanhede registou, entre janeiro a julho de 2025, “14.910 atendimentos em diferentes áreas de intervenção”, anunciou a autarquia.

Estes atendimentos incluem serviços como o SAAS – Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social, RSI – Rendimento Social de Inserção, Emergência Social e serviços de proximidade como o Colmeia, Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) / Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM), e Gabinete Municipal de Apoio ao Cuidador Informal (GMACI).

O SAAS respondeu a 795 situações garantindo um apoio de proximidade nas diferentes freguesias do concelho. No âmbito do RSI foram acompanhados 552 beneficiários e ao nível de Emergência Social foram registados 21 atendimentos, dando resposta imediata a situações críticas.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 02/09/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS