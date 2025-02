Cantanhede recolheu 187 toneladas de biorresíduos em 2024, através do sistema de coleta seletiva, que inclui resíduos alimentares, de jardim e verdes, revelou hoje a Câmara Municipal.

Iniciado em julho de 2023 em algumas freguesias de Cantanhede, no distrito de Coimbra, este novo sistema, operado pela empresa municipal Inova, apenas ficou acessível a todo o concelho no início de 2024, revelou a autarquia, em nota enviada hoje à agência Lusa.

“Concluído este primeiro ano de atividade, constata-se uma curva ascendente muito positiva no registo de recolhas mensais”, afirmou o Município.

O pico foi atingido no mês de julho, com 24 toneladas recolhidas, mais do dobro face ao mês anterior (em junho, foram 11,5).

Já o mês de agosto contou com um saldo de recolha de 23,7 toneladas.

“Este aumento coincidiu com a Expofacic, num contexto em que houve uma forte divulgação junto dos operadores, nomeadamente tasquinhas e restaurantes, e com um sistema de recolha diário que surpreendeu, positivamente, toda a organização”, referiu o presidente do conselho de administração a Inova, Pedro Cardoso, citado na nota.

Entre os meses de agosto e dezembro, os valores mantiveram-se na ordem das 18 toneladas mensais, face a uma média de 11 toneladas no primeiro semestre do ano.

Pedro Cardoso defendeu que a Expofacic (Exposição Agrícola, Comercial e Industrial de Cantanhede) uma vez mais, “demonstrou a sua importância mobilizadora, neste caso enquanto privilegiado canal de comunicação pedagógica para se chegar a uma considerável franja da população”.

De acordo com o responsável, é vital para Cantanhede explorar o potencial transformador destes resíduos orgânicos, rentabilizá-los e valorizá-los, sobretudo tendo em conta que a capacidade disponível nos aterros em Portugal é de apenas 14%.

O sistema de recolha seletiva de biorresíduos está disponível de forma gratuita, bastando efetuar o registo na sede da Inova ou no Ecocentro Municipal.