Cantanhede: Praia da Tocha tem posto de enfermagem para atendimento ao público

A Praia da Tocha, no concelho de Cantanhede, tem montado até ao final de agosto, um posto de enfermagem para atendimento aos utentes.

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra, em parceria com a Câmara Municipal de Cantanhede, preparou este posto, que está localizado junto à biblioteca da praia, proporcionando serviços de saúde imediatos e acessíveis.

Numa visita às instalações, a presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Helena Teodósio, abordou a importância deste serviço.

“É uma mais-valia para garantir a segurança e o bem-estar a todos os que visitam a praia, pois há aqui condições para ser prestado auxílio rapidamente em caso de pequenos acidentes ou até orientações no campo da saúde”, começou por dizer.

Já foram feitos atendimentos

De acordo com a autarca, “é uma excelente iniciativa que está muito bem pensada e que vai contribuir para um ambiente mais seguro durante o verão”, adiantando que, entretanto, “já foram realizados alguns atendimentos”.

Por seu lado, o presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra, Alexandre Lourenço, também presente, reiterou “a importância do serviço, na medida em que permitirá que muitas pessoas resolvam situações de pouca gravidade sem necessidade de se deslocarem ao hospital”.

O responsável explicou ainda que “em ocorrências que exijam deslocação a uma unidade hospitalar, os doentes são referenciados pela equipa de serviço”.

