Cantanhede: Museu LOAD ZX Spectrum celebra quarto aniversário este domingo

O Museu LOAD ZX Spectrum comemora este domingo, dia 27 de outubro, o seu quarto aniversário. A celebração é feita online, a partir das 20H45. Para além de toda a equipa do museu, vão participar na celebração vários convidados especiais.

O evento será dividido em duas partes: a primeira em português e a segunda, em inglês, com início previsto para pouco depois das 22H00.

Sem revelar muitos detalhes, o museu antecipa “um destaque que vai além de todas as expetativas”, realça a Câmara Municipal de Cantanhede, que será a sessão “Achieving the Impossible: The Lost ZX Network”. Este momento promete ser um “marco histórico e um momento imperdível para os fãs de tecnologia retro e da arqueologia computacional”, assegura a mesma comunicação.

“O quarto aniversário do Museu LOAD ZX Spectrum é uma celebração não apenas da sua história, mas, também, do impacto crescente que tem tido na comunidade de fãs do ZX Spectrum e da cultura retro”, assumiu o vice-presidente Câmara Municipal de Cantanhede, Pedro Cardoso.

“Ao longo destes quatro anos, o museu tornou-se um centro de inovação e preservação, promovendo eventos únicos e parcerias que vão além das fronteiras nacionais”, destacou o autarca.

Documentário e série

O museu facilitou o trabalho da produtora nacional Galgo Filmes, que produziu para a RTP o documentário “TIMEX – Uma Revolução Por Contar” e uma mini-série intitulada “ZX Spectrum: 1982 e mais além”, “ambas a aguardar estreia televisiva”.

Ao mesmo tempo, a nível internacional, o museu participou no documentário britânico “The Rubber-Keyed Wonder: The Story of the Sinclair ZX Spectrum”, película estreou a 3 de outubro, no Odeon BFI Imax Cinema, em Londres, Inglaterra.

