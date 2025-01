Cantanhede: Maior concurso do mundo de fotografia desportiva atribui menção honrosa a Rafael Ferreira

Caso para dizer, à terceira é de vez. Rafael Ferreira, fotógrafo de 28 anos de Cantanhede, fez jus a esta máxima popular e, na terceira candidatura aos World Sports Photography Awards (Prémios Mundiais de Fotografia Desportiva), conquistou um lugar no top10 que valeu uma menção honrosa naquele que é considerado o maior concurso, a nível mundial, de fotografia desportiva.

“É o terceiro ano seguido que participo. Nos anteriores tinha ficado no top25. Este ano, para além de ter entrado na shortlist final, consegui uma menção honrosa”, contou ao DIÁRIO AS BEIRAS o estudante do Mestrado em Comunicação Audiovisual para Novos Média, na Universidade de Aveiro.

A fotografia “captada em janeiro de 2024, no período das ondas gigantes (entre novembro e fevereiro)”, clarificou, mostra a surfista brasileira, Maya Gabeira, a “atacar” uma onda durante o World Surf League (WSL) Tudor Nazaré Big Wave Challenge.

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 15/01/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS