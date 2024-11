Cantanhede: Mafalda Fernandes impressiona jurados e vira três cadeiras no “The Voice Portugal”

Desistir é uma palavra que não faz parte do vocabulário de Mafalda Fernandes. A jovem, de 19 anos, natural de Febres, no concelho de Cantanhede, concorreu, este ano, pela segunda vez, ao programa da RTP “The Voice Portugal”. Depois de em 2019 não ter passado do primeiro casting, em 2024 o resultado não podia ser melhor.

A jovem cantora apresentou, no passado domingo, na prova cega, a sua interpretação do tema “Writing’s On the Wall”, de Sam Smith, tendo impressionado os mentores com a sua voz, virando três cadeiras (Fernando Daniel, Nininho Vaz Maia e Sara Correia).

Em conversa com o DIÁRIO AS BEIRAS, Mafalda assumiu que a escolha acabou por recair para a fadista, por se ter sentido “atraída pela energia e garra da artista, algo com que me identifico, que mostra, com o seu percurso, que é possível vir do nada e tornar-se um dos grandes nomes da música portuguesa”.

Com o 5.º grau de piano e experiência em teatro musical desde criança, com alguns espetáculos na região, Mafalda assume que “não se sente muito bem fora da sua zona de conforto”. “O apoio dos meus amigos e família é fundamental para eu arriscar e tentar a minha sorte”, assegurou.

Stress marca dia da atuação

Já sobre a atuação, a jovem do concelho de Cantanhede revelou que “viveu um dos dias mais stressantes” da sua vida. “Depois de os mentores terem virado as cadeiras, fiquei ainda mais nervosa, com eles a olharem para mim. Sentia que estavam a avaliar tudo”, sublinhou.

Mafalda acrescentou ainda que “se inscreveu na desportiva”, e que o facto de já estar na fase das provas cegas e aparecer na televisão é “uma conquista, depois da experiência de 2019”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 22/10/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS