Helena Teodósio, recandidata pelo PSD à Câmara Municipal de Cantanhede, foi reeleita no cargo. A autarca obteve 61,85% dos votos, vencendo com maioria absoluta a votação.

No executivo, a candidatura do PSD vai ter quatro mandatos, enquanto que o PS 19,08% dos votos, que terá um mandato no executivo camarário.

Pode ler mais informação na edição impressas e digital de amanhã (13/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS