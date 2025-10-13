diario as beiras
2025 autárquicasCantanhede

Cantanhede: Helena Teodósio reeleita presidência da câmara municipal

12 de outubro às 23 h21
DR

Helena Teodósio, recandidata pelo PSD à Câmara Municipal de Cantanhede, foi reeleita no cargo. A autarca obteve 61,85% dos votos, vencendo com maioria absoluta a votação.

No executivo, a candidatura do PSD vai ter quatro mandatos, enquanto que o PS 19,08% dos votos, que terá um mandato no executivo camarário.

Autoria de:

redação as beiras

