Cantanhede: Expofacic “superou todos os objetivos” a que se propôs

A Expofacic “entrou para a história” pelo número de visitantes que recebeu ao longo da edição de 2025.

No jantar de balanço da maior feira-festa do país, o presidente da INOVA, Pedro Cardoso, destacou o facto da feira ter atingido todos os objetivos a que se propôs. Sem revelar números de visitantes na Expofacic, Pedro Cardoso revelou que veio mais gente ao certame.

“Os objetivos foram largamente alcançados. Esta é uma edição que entra para história, pelo número de visitantes”, disse o também vice-presidente de Cantanhede, que garantiu que a população não se restringiu a vir ver os concertos.

“Crescemos em todos os setores. Tivemos mais gente nos concertos, mas também nas tasquinhas, na área agrícola e na área comercial”, afirmou.

Pedro Cardoso esclareceu que o investimento na divulgação nas redes sociais deu também frutos significativos.

“Todos os conteúdos que publicámos tiveram mais de 35 milhões de visualizações. Além disso, crescemos em mais 20 mil seguidores. Tivemos ainda um crescimento de 20% da venda de bilhetes online”, anunciou o presidente da INOVA.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 12/08/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS