CantanhedeRegião Centro

Cantanhede: Expofacic “superou todos os objetivos” a que se propôs

12 de agosto às 08 h33
1 comentário(s)
DB/Foto de António Cerca Martins

A Expofacic “entrou para a história” pelo número de visitantes que recebeu ao longo da edição de 2025.

No jantar de balanço da maior feira-festa do país, o presidente da INOVA, Pedro Cardoso, destacou o facto da feira ter atingido todos os objetivos a que se propôs. Sem revelar números de visitantes na Expofacic, Pedro Cardoso revelou que veio mais gente ao certame.

“Os objetivos foram largamente alcançados. Esta é uma edição que entra para história, pelo número de visitantes”, disse o também vice-presidente de Cantanhede, que garantiu que a população não se restringiu a vir ver os concertos.

“Crescemos em todos os setores. Tivemos mais gente nos concertos, mas também nas tasquinhas, na área agrícola e na área comercial”, afirmou.

Pedro Cardoso esclareceu que o investimento na divulgação nas redes sociais deu também frutos significativos.

“Todos os conteúdos que publicámos tiveram mais de 35 milhões de visualizações. Além disso, crescemos em mais 20 mil seguidores. Tivemos ainda um crescimento de 20% da venda de bilhetes online”, anunciou o presidente da INOVA.

Autoria de:

António Cerca Martins

1 Comentário

  1. Ze da Gandara diz:
    26 de Agosto, 2025 às 8:23

    “Sem revelar números de visitantes na Expofacic, Pedro Cardoso revelou que veio mais gente ao certame.” Na URSS também era assim com os planos quinquenais… Estes habilidosos são os máiores… “Todos os conteúdos que publicámos tiveram mais de 35 milhões de visualizações. Além disso, crescemos em mais 20 mil seguidores. Tivemos ainda um crescimento de 20% da venda de bilhetes online” Os bots hoje em dia são muito versáteis 🙂 E o Nandinho também está na foto junto com os demais galácticos do concelho… Brilha(m) tanto que até me surpreendo não ter(em) partido a objectiva / as lentes das câmaras do avençado Beiras Times…

    Responder

