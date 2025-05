Cantanhede: Edifício do Município abriu portas para uma tarde de prova de vinhos

Centenas de pessoas passaram pelos claustros dos Paços do Concelho de Cantanhede, na tarde de sábado, para fazer provas de vinhos rosé e brancos.

Foi a 1.ª edição deste certame, que pretende ter regularidade anual, depois de, em 2024, ter tido uma edição de lançamento, mas apenas de vinhos rosé, que se realizou no Museu da Pedra, também em Cantanhede.

A presidente da autarquia, Helena Teodósio, registou a grande adesão de público durante a tarde de anteontem, com destaque para a forte presença de mulheres e jovens.

A autarca sublinhou que o município tem estado ao lado dos produtores da Região da Bairrada na promoção da casta baga, acrescentando que “a Pink & White Spring Fest é uma excelente iniciativa nesta época do ano, em que os dias já estão mais quentes”.

Prova de 80 vinhos de 20 produtores

Trata-se de uma “Mostra de Rosés e Brancos da Bairrada e da Região Beira Atlântico”, que José Pedro Soares, presidente da Comissão Vitivinícola e da Rota da Bairrada, descreve como incluindo também os vinhos Terras de Sicó.

