Cantanhede: Cortejo de Reis alimenta ambição de novas salas para catequese

12 de janeiro de 2026 às 10 h23
DB/Pedro Filipe Ramos

Cerca de uma centena de crianças participaram, ontem, no Cortejo de Reis, que decorreu no antigo colégio de Ançã. A iniciativa, promovida pela paróquia local, teve, este ano, o objetivo de angariar fundos para a criação de novas salas para a catequese.

O evento ocorre, habitualmente, pela altura do Dia de Reis. Este ano, por dificuldades de agenda e pela imprevisibilidade do clima, foi agendado para ontem, mas nem assim a chuva deu tréguas e o cortejo acabou por não sair à rua. O desfile acabou por realizar-se dentro do auditório do antigo Colégio de Ançã (ver caixa).

“Esta é uma festa que acontece há mais de 50 anos. Quando eu cheguei já havia esta festinha, mas era muito maior. Se não estivesse a chover, as crianças iriam sair da Igreja Matriz de Ançã e percorrer as principais ruas da vila, acompanhadas pela Phylarmonica Ançanense e representar o “auto dos reis” vestidas a rigor”, contou o padre da paróquia de Ançã, Manuel Jesus.

Daniel Filipe Pereira

