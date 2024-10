Cantanhede: Autarquia quer cadastrar 35% das matrizes prediais até ao final de 2025

Até ao final do próximo ano, a Câmara Municipal de Cantanhede quer atingir os 35% de matrizes prediais cadastradas. Para alcançar essa meta, o município quer triplicar o número de registos atuais, passando de 12.137 matrizes (32%), em outubro de 2024, para um total de 38.383 matrizes até ao fi nal de 2025.

Para cumprir este objetivo, a autarquia cantanhedense é um dos 17 concelhos envolvidos no projeto CadaSRTu RC, da Comunidade Intermunicipal de Coimbra (CIM Região de Coimbra), que pretende “cadastrar 50% (592.552 matrizes) das matrizes prediais rústicas do território, através de um método simplifi cado que possibilite de forma mais rápida obter um mapa atual do território rústico”, recorda a Câmara de Cantanhede.

Segundo a CIM Região de Coimbra, esta é “uma operação de grande importância que tem como objetivo principal possibilitar aos proprietários identificarem e registarem, gratuitamente, as suas parcelas de terrenos rústicos e mistos”.

Com um montante máximo elegível que ronda os 3,2 milhões de euros, apenas os concelhos de Coimbra e Oliveira do Hospital, entre os 19 municípios que integram a CIM Região de Coimbra, não estão incluídos no CadaSRTu RC.

Dados de Cantanhede

No que diz respeito ao concelho de Cantanhede, “cujo total de matrizes é de 109.607”, relembra o município gandarês, “o objetivo é chegar aos 35% de matrizes cadastradas, isto é 38.383, até ao final de 2025”, revela a autarquia.

A comunicação sublinha ainda que, “neste momento, a taxa de execução situa-se nos 32%, o que corresponde a 12.137 matrizes executadas”. No período anterior à candidatura “foram executadas 19.113 matrizes, o que se traduz num total de 31.250 RGG’s (Representação Gráfica Georreferenciada) executadas desde o início do Balcão BUPi Municipal”, revela a Câmara de Cantanhede.

