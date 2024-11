Cantanhede: 590 mil euros financiam reflorestação do baldio da freguesia da Tocha

A Câmara de Cantanhede e a Comunidade Local dos Baldios da Freguesia da Tocha viram garantido financiamento para a segunda fase da reflorestação do Perímetro Florestal das Dunas de Cantanhede, na freguesia da Tocha, após a aprovação da candidatura elaborada pelo Gabinete Técnico Florestal do Município.

Aprovado pelo Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020 (PDR 2020), operação 8.1.4 – Restabelecimento da floresta afetada por agentes bióticos e abióticos ou por acontecimentos catastróficos, o financiamento ascende a 590 mil euros e será utilizado pela Comunidade Local dos Baldios da Freguesia da Tocha para a reflorestação de mais 590 hectares do baldio, que arderam no incêndio de 15 de outubro de 2017.

Os trabalhos preconizados no projeto preveem a execução de operações de controlo da vegetação espontânea (acácias e outras), mobilização do solo para a instalação das plantas e a plantação de pinheiro bravo (575,74 hectares nos talhões), pinheiro-manso (9,22 hectares) e borrazeira-preta e salgueiro-branco (5,04 hectares) e retancha das plantas que não vingarem na primeira época de plantação.

