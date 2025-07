Canoagem: Fluvial quer ser bicampeão de kayak polo em casa

Pelo segundo ano consecutivo o Choupalinho vai coroar os campeões nacionais de kayak polo e o Clube Fluvial de Coimbra (CFC) está perto de renovar o título.

Os conimbricenses dominam o histórico da modalidade em Portugal, com oito títulos conquistados em 10 edições do campeonato, e procuram acrescentar o 9.º troféu à prateleira.

“Orgulhosamente esta 4.ª etapa será de novo em Coimbra. A Federação Portuguesa de Canoagem confiou de novo em nós e vamos fazer de novo a festa final da modalidade”, referiu o presidente do CFC.

O diretor desportivo e jogador, Sérgio Bento, admite que “a organização está rotinada e a máquina está montada” para mais uma organização de sucesso.

Desportivamente, admite que “todos os ingredientes preparados e a equipa está rotinada no escalão sénior para conseguir, mais uma vez, conquistar o título nacional”.

