A candidata do Chega à Câmara de Coimbra prometeu hoje cadernos escolares grátis e uma nova política de ação social, centrada no humanismo e nas pessoas, que passa pela criação de um gabinete municipal.

Numa ação de campanha na Feira dos Sete, em Bencanta, na margem esquerda do rio Mondego, onde afluíram esta manhã quase todas as forças partidárias, Maria Lencastre Portugal invocou a ação social como “uma das pedras fundamentais no desenvolvimento de uma cidade”.

“O Chega propõe um gabinete na Câmara, que faça o apoio entre as escolas e as situações que são referenciadas na própria escola para que possam ser seguidas e acompanhadas, queremos albergues próximo dos sem-abrigo, uma Polícia Municipal atenta e próxima do cidadão”, afirmou.

