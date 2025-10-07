diario as beiras
Nacional

Candidata do Chega a Coimbra quer uma política de ação social mais próxima

07 de outubro às 14 h58
0 comentário(s)
DR

A candidata do Chega à Câmara de Coimbra prometeu hoje cadernos escolares grátis e uma nova política de ação social, centrada no humanismo e nas pessoas, que passa pela criação de um gabinete municipal.

Numa ação de campanha na Feira dos Sete, em Bencanta, na margem esquerda do rio Mondego, onde afluíram esta manhã quase todas as forças partidárias, Maria Lencastre Portugal invocou a ação social como “uma das pedras fundamentais no desenvolvimento de uma cidade”.

“O Chega propõe um gabinete na Câmara, que faça o apoio entre as escolas e as situações que são referenciadas na própria escola para que possam ser seguidas e acompanhadas, queremos albergues próximo dos sem-abrigo, uma Polícia Municipal atenta e próxima do cidadão”, afirmou.

Leia a notícia completa na edição de amanhã (08/10/25) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

07 de outubro

Hamas quer garantias de Trump e mediadores sobre retirada israelita em Gaza
07 de outubro

EUA deram 18,6 mil milhões de euros em ajuda militar a Israel desde início da guerra em Gaza
07 de outubro

Portugal recebe mais 351 estudantes moçambicanos no ensino superior este ano
07 de outubro

Lagarde realça importância de euro tornar-se uma moeda mundial

Nacional

Nacional
07 de outubro às 21h17

Hamas quer garantias de Trump e mediadores sobre retirada israelita em Gaza

0 comentário(s)
Nacional
07 de outubro às 21h11

EUA deram 18,6 mil milhões de euros em ajuda militar a Israel desde início da guerra em Gaza

0 comentário(s)
Nacional
07 de outubro às 21h08

Portugal recebe mais 351 estudantes moçambicanos no ensino superior este ano

0 comentário(s)