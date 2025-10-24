O lançamento oficial da plataforma para o mapeamento do lixo marinho na costa portuguesa, que havia sido reagendado para segunda-feira, na Figueira da Foz, foi cancelado devido à falta de inscrições, não havendo ainda uma nova data.

O evento tinha sido adiado para segunda-feira por questões meteorológicas, mas isso levou a que muitas das escolas não conseguissem garantir que os seus alunos estivessem presentes, não atingindo, assim, inscritos suficientes, disse hoje à agência Lusa Alexandre Faustino, da organização da iniciativa.

Leia a notícia completa na edição de amanhã (25/10/25) do DIÁRIO AS BEIRAS