diario as beiras
Figueira da Foz

Cancelado lançamento de plataforma para mapear lixo marinho

24 de outubro às 13 h16
0 comentário(s)

O lançamento oficial da plataforma para o mapeamento do lixo marinho na costa portuguesa, que havia sido reagendado para segunda-feira, na Figueira da Foz, foi cancelado devido à falta de inscrições, não havendo ainda uma nova data.

O evento tinha sido adiado para segunda-feira por questões meteorológicas, mas isso levou a que muitas das escolas não conseguissem garantir que os seus alunos estivessem presentes, não atingindo, assim, inscritos suficientes, disse hoje à agência Lusa Alexandre Faustino, da organização da iniciativa.

Leia a notícia completa na edição de amanhã (25/10/25) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

24 de outubro

Prisão preventiva para suspeito de perseguir ex-companheira
24 de outubro

Governo aprova criação de urgências regionais
24 de outubro

Governo transfere 500 ME para pagar dívidas a fornecedores no setor da saúde
24 de outubro

Miguel Oliveira 18.º classificado nos treinos cronometrados do GP da Malásia

Figueira da Foz

Figueira da Foz
24 de outubro às 13h19

Exposição propõe reflexão sobre desigualdade

0 comentário(s)
Figueira da Foz
24 de outubro às 13h16

Cancelado lançamento de plataforma para mapear lixo marinho

0 comentário(s)
Figueira da Foz
24 de outubro às 10h40

Máquinas avançam no traçado florestal da Variante de Quiaios

0 comentário(s)