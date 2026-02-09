diario as beiras
Montemor-o-Velho

Cancelado festival do Arroz e da Lampreia em Montemor-o-Velho

09 de fevereiro de 2026 às 16 h27
0 comentário(s)
Município de Montemor-o-Velho

O Festival do Arroz e da Lampreia de Montemor-o-Velho, que se deveria realizar em março, foi hoje cancelado por decisão municipal devido às cheias que afetam aquele concelho do Baixo Mondego, informou a autarquia.

Em nota enviada à agência Lusa, o município explicou que a decisão foi tomada na reunião do executivo “e surge num contexto excecional, marcado pelo impacto das cheias no Vale do Mondego”.

A situação de cheias em Montemor-o-Velho afeta o quotidiano do concelho e da região do Baixo Mondego, “obrigando a recentrar as atenções no essencial: a proteção da população”.

O certame, cujo nome oficial é “Festival do Arroz e da Lampreia – Sabores do Campo e do Rio”, estava agendado para decorrer nas tasquinhas instaladas numa tenda no largo de Feira de dias 06 a 08 e de 13 a 15 de março e nos restaurantes aderentes ao longo de todo aquele mês.

“Num momento em que o rio transborda e invade os campos e a vida das pessoas, a prioridade do Município é clara: prevenir riscos, proteger a população e concentrar recursos na resposta e recuperação do território”, reforçou a Câmara Municipal.

Indicou ainda que o cancelamento da edição agendada para este ano “vai permitir redirecionar esforços, meios e investimento para o acompanhamento permanente da situação, o apoio às populações afetadas e a salvaguarda da segurança de pessoas e bens, com compromisso, resiliência e proximidade”.

“O Festival do Arroz e da Lampreia regressará em 2027, com a força da sua identidade, o orgulho do território e a celebração dos sabores que fazem de Montemor-o-Velho uma referência”.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

09 de fevereiro

Portugal joga em Leiria por solidariedade antes da fase final do Mundial 2026
09 de fevereiro

Cinco mil clientes no distrito de Coimbra sem energia até as 12H00
09 de fevereiro

Federação diz que CAR de canoagem em Montemor-o-Velho está inoperacional
09 de fevereiro

Buscas por homem de 97 anos em Lorvão (em atualização)

Montemor-o-Velho

DesportoMontemor-o-Velho
09 de fevereiro às 17h56

Federação diz que CAR de canoagem em Montemor-o-Velho está inoperacional

0 comentário(s)
Montemor-o-Velho
09 de fevereiro às 17h28

Água baixou 5 a 6 centímetros em Montemor-o-Velho, mas deverá voltar a subir

0 comentário(s)
Montemor-o-Velho
09 de fevereiro às 16h27

Cancelado festival do Arroz e da Lampreia em Montemor-o-Velho

0 comentário(s)