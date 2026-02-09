O Festival do Arroz e da Lampreia de Montemor-o-Velho, que se deveria realizar em março, foi hoje cancelado por decisão municipal devido às cheias que afetam aquele concelho do Baixo Mondego, informou a autarquia.

Em nota enviada à agência Lusa, o município explicou que a decisão foi tomada na reunião do executivo “e surge num contexto excecional, marcado pelo impacto das cheias no Vale do Mondego”.

A situação de cheias em Montemor-o-Velho afeta o quotidiano do concelho e da região do Baixo Mondego, “obrigando a recentrar as atenções no essencial: a proteção da população”.

O certame, cujo nome oficial é “Festival do Arroz e da Lampreia – Sabores do Campo e do Rio”, estava agendado para decorrer nas tasquinhas instaladas numa tenda no largo de Feira de dias 06 a 08 e de 13 a 15 de março e nos restaurantes aderentes ao longo de todo aquele mês.

“Num momento em que o rio transborda e invade os campos e a vida das pessoas, a prioridade do Município é clara: prevenir riscos, proteger a população e concentrar recursos na resposta e recuperação do território”, reforçou a Câmara Municipal.

Indicou ainda que o cancelamento da edição agendada para este ano “vai permitir redirecionar esforços, meios e investimento para o acompanhamento permanente da situação, o apoio às populações afetadas e a salvaguarda da segurança de pessoas e bens, com compromisso, resiliência e proximidade”.

“O Festival do Arroz e da Lampreia regressará em 2027, com a força da sua identidade, o orgulho do território e a celebração dos sabores que fazem de Montemor-o-Velho uma referência”.