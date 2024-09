Câmara lança concurso para requalificação da EB2 da Mealhada no valor de 4,2 milhões de euros

O executivo municipal da Mealhada aprovou, esta manhã, por unanimidade, o lançamento a concurso da obra que vai requalificar a Escola Básica Nº2 da Mealhada a diversos níveis, nomeadamente no que se refere à melhoria da eficiência energética e do conforto térmico dos utilizadores, à melhoria das condições de acessibilidade e à melhoria do parque edificado, com a ampliação da área exterior coberta e a criação de um novo espaço destinado a sala de convívio.

Em nota enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS, a autarquia refere que “a intervenção abrange diversos espaços, nomeadamente os blocos de aulas, A B, C e D, o refeitório, o pavilhão, a portaria, oficina e telheiros. Os trabalhos são abrangentes, desde a iluminação às redes de fornecimento de água às de drenagem de águas residuais e pluviais, dos tetos aos pisos, do reforço de estruturas à ventilação e climatização.

O preço base do concurso é de 4,2 milhões de euros e a obra deverá ser executada no prazo de um ano, após a consignação.

“Esta obra é uma necessidade para toda a comunidade educativa. Queremos criar melhor condições de utilização na escola e até nas zonas adjacentes, uma vez que o projeto inclui também o espaço exterior à escola. Tem sido um esforço enorme de todos os setores e técnicos envolvidos para colocarmos esta, como outras obras, no terreno”, refere António Jorge Franco, presidente da Câmara Municipal da Mealhada.