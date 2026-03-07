A presidente da Câmara de Coimbra afirmou hoje que “era impensável” alterar a rota e projeto do ‘metrobus’ para tentar salvar árvores na rua Lourenço Almeida Azevedo, em que os abates foram contestados no passado.

“O executivo tem de decidir quando tem de decidir e, por muita participação que queiramos ter, nós temos de decidir. No caso da obra do ‘metrobus’, era impensável alterar a rota, era impensável alterar o projeto”, afirmou Ana Abrunhosa (PS/Livre/PAN), que falava na Assembleia Municipal, depois de ter sido abordada a questão do abate de 20 árvores na rua Lourenço Almeida Azevedo, por causa do traçado do Sistema de Mobilidade do Mondego (autocarros elétricos em canal dedicado).

Apesar disso, a presidente da Câmara de Coimbra admitiu que o executivo poderia ter feito “uma discussão mais ampla e alargada” em torno do abate de árvores previsto para aquela rua, onde estava previsto, anteriormente, a remoção de 11 exemplares.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (07/03/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS