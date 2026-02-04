O presidente da Câmara de Montemor-o-Velho, José Veríssimo (PS), considerou hoje que a isenção de portagens anunciada pelo Governo “peca por tardio”, mas constitui “um incentivo” e “um reconhecimento” do sofrimento das populações afetadas pela depressão Kristin.

“É um incentivo, é um reconhecimento para aquilo que as pessoas estão a sofrer, acima de tudo”, afirmou o autarca daquele município do distrito de Coimbra, em declarações à agência Lusa, reagindo ao anúncio do Governo de que iria isentar de portagens durante uma semana as zonas mais afetadas pela intempérie.

Questionado sobre se esta medida é suficiente, José Veríssimo frisou que a importância da decisão não se mede apenas em termos financeiros, sublinhando a importância do sinal político dado pelo Governo às populações.

