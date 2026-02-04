Câmara de Montemor-o-Velho diz que isenção de portagens “é um incentivo”
O presidente da Câmara de Montemor-o-Velho, José Veríssimo (PS), considerou hoje que a isenção de portagens anunciada pelo Governo “peca por tardio”, mas constitui “um incentivo” e “um reconhecimento” do sofrimento das populações afetadas pela depressão Kristin.
“É um incentivo, é um reconhecimento para aquilo que as pessoas estão a sofrer, acima de tudo”, afirmou o autarca daquele município do distrito de Coimbra, em declarações à agência Lusa, reagindo ao anúncio do Governo de que iria isentar de portagens durante uma semana as zonas mais afetadas pela intempérie.
Questionado sobre se esta medida é suficiente, José Veríssimo frisou que a importância da decisão não se mede apenas em termos financeiros, sublinhando a importância do sinal político dado pelo Governo às populações.
Fosse no tempo do nosso querido líder, o Montenegro e o seu séquito (onde se inclui aquela senhora celta cenourinha pura) já estariam a fazer uma vénia à junta directiva da alcaldía de MMV… Respect…