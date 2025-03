Câmara de Coimbra quer tornar Companhia de Bombeiros Sapadores em batalhão

A Câmara Municipal quer tornar a Companhia de Bombeiros Sapadores de Coimbra (CBSC) num batalhão, processo que tem já “um guião desenhado”, disse hoje o presidente da autarquia, defendendo também a importância da valorização da carreira.

“Já foi elaborado um primeiro relatório, que tem de ser mais aprofundado, para que, atempadamente, sejam introduzidas as modificações, as valorizações, os reforços necessários para uma companhia poder passar a batalhão”, declarou aos jornalistas José Manuel Silva, à margem da sessão comemorativa do 244.º aniversário da Companhia.

Admitindo que a mudança não vai ocorrer este ano, porque “implica mais custos que, terão de ser previstos no próximo Orçamento”, o autarca adiantou, no entanto, que tem a expectativa de concretizar “o sonho” em 2026.

“Ou, pelo menos, dar passos mais firmes nesse sentido”, com o reforço dos meios e com a adequação da estrutura progressivamente, sublinhou.

Na sessão, José Manuel Silva afirmou ser fundamental valorizar a carreira dos Bombeiros Sapadores, acrescentando que a mudança de Companhia para Batalhão tem como objetivo a dignificação daquela força.

Segundo o autarca, a valorização passa também pelos concursos para progressão na carreira e para o recrutamento de mais bombeiros, processos que estão a decorrer atualmente.

“Coimbra não se pode dar ao luxo de fragilizar a sua Companhia de Bombeiros Sapadores”, sustentou.

No sentido de “apetrechar os Bombeiros com material recente, moderno e mais funcional”, foi ainda anunciado que o Município espera adquirir três viaturas nos próximos meses, tendo sido hoje batizada uma viatura de desencarceramento, orçada em mais de 300 mil euros.

Por sua vez, o comandante da CBSC, Paulo Palrilha, declarou que a Companhia “enfrenta desafios crescentes”.

O aumento das ocorrências e a complexidade das mesmas, bem como a necessidade de uma resposta rápida e eficiente, “exigem uma estrutura mais robusta e adaptada, na melhoria da gestão operacional, valorização profissional e fortalecimento institucional”, apontou.

Paulo Palrilha mencionou ainda que foram adquiridos equipamentos essenciais para a prestação de socorro, como um reboque para equipamento de busca e resgate em estruturas colapsadas (BREC) e uma nova ambulância, mencionando também que, em 2024, foram realizadas cerca de 14 intervenções diárias.

Na cerimónia que assinalou os 244 anos da CBSC, o subchefe de primeira classe Ricardo Cancela recebeu a Medalha de Coragem e Abnegação, por ter socorrido, na madrugada de 01 de junho de 2024, uma jovem que caiu nas águas do rio Mondego, em Coimbra.

A distinção, entregue ao profissional que possui 27 anos de dedicação à carreira, é destinada a elementos dos corpos de bombeiros que pratiquem salvamentos com manifesto risco à própria vida.