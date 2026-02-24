diario as beiras
Coimbra

Câmara de Coimbra quer ter atendimento nos Paços do Concelho dentro de três meses

24 de fevereiro de 2026 às 11 h43
DR

A Câmara de Coimbra espera que serviços de atendimento ao público, atualmente a funcionarem no Mercado Municipal, possam ser transferidos para os Paços do Concelho no espaço de “dois a três meses”, afirmou vereador.

Após ter sido eleita presidente da Câmara de Coimbra, em outubro, Ana Abrunhosa tinha afirmado que a sua primeira medida seria passar o atendimento aos cidadãos, situado no Mercado Municipal D. Pedro V desde 2023, para os Paços do Concelho.

Questionado pela agência Lusa, o vereador com a pasta dos edifícios e equipamentos municipais, Luís Filipe, disse que esse processo de deslocalização dos serviços de atendimento está em curso.

Autoria de:

Agência Lusa

