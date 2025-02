Câmara de Coimbra pede ao Governo mais investimento em ‘housing first’

A vereadora da Ação Social da Câmara de Coimbra pediu hoje ao Governo mais investimento em ‘housing first’, uma intervenção de primeira linha para pessoas em situação de sem abrigo, que Coimbra perdeu “porque a comparticipação não era suficiente”.

“Em Coimbra, infelizmente perdemos o ‘housing first’ que tínhamos, com a Associação Integrar, porque a comparticipação não era suficiente e a Associação Integrar tem agora só apartamentos partilhados. Não deixa de ser uma resposta muito viável, mas falta-nos a resposta de primeira linha”, destacou Ana Cortez Vaz.

De acordo com vereadora da Ação Social da Câmara Municipal de Coimbra, que participou na sessão de abertura do Encontro Nacional de Redes de Acolhimento, que decorre hoje em Coimbra, o concelho precisa de pelo menos dez lugares em ‘housing first’.

“Estou a reivindicar o que as associações me transmitem nas reuniões”, acrescentou.

A autarca realçou a importância do ‘housing first’ como saída imediata da rua e que ocorre com supervisão.

“Nos apartamentos partilhados já exigem regras, nomeadamente ao nível das adições e dos comportamentos, procura de trabalho, trabalho doméstico, cozinhar, limpar. O ideal é que ocorra primeiro o ‘housing first’ e depois passem para os apartamentos partilhados”, defendeu.

Em Coimbra, a Associação Integrar tem atualmente capacidade para 13 utentes do sexo masculino em apartamentos partilhados, enquanto a CASA – Centro de Apoio ao Sem Abrigo tem capacidade para 12, quatro deles do sexo feminino.

Organizado pela Associação Integrar, o Encontro Nacional de Redes de Acolhimento, que decorre durante o dia no Auditório do Exploratório Ciência Viva da Universidade de Coimbra, reúne instituições de todo o país com respostas sociais na área do acolhimento de pessoas em situação de sem-abrigo, nomeadamente Centros de Acolhimento e Apartamentos Partilhados.

Prevê as assinaturas dos protocolos de recriação da Rede Nacional de Centros de Acolhimento e de criação da Rede Nacional de Apartamentos Partilhados.