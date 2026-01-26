diario as beiras
Coimbra

Câmara de Coimbra aprova proposta para melhoria da rede de transportes públicos

26 de janeiro de 2026 às 17 h09
Arquivo

A Câmara de Coimbra aprovou hoje uma proposta para melhoria da rede dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC), que prevê a criação de uma nova linha, a reformulação e prolongamento de outras e alterações de horários.

A proposta, que visa “aumentar a fiabilidade do serviço, melhorar as condições de operação e de trabalho dos motoristas e reforçar a resposta em zonas de elevada procura, com especial incidência nos polos universitários”, foi aprovada por unanimidade.

Apesar de a proposta ter sido aprovada por unanimidade, a vereadora Ana Bastos, eleita pela Coligação Juntos Somos Coimbra (PPD-PSD/CDS-PP/IL/NC/PPM/VP/MPT), referiu que lhe “falta alguma fundamentação técnica consistente”, deixando a preocupação com o prolongamento da já extensa linha do Botânico.

Autoria de:

Agência Lusa

