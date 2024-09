Câmara de Cantanhede assegura transporte escolar a 966 alunos

O plano de transportes escolares do Município de Cantanhede para o ano letivo 2024/2025 deverá abranger 966 alunos, num universo de 3.454, anunciou a Câmara.

“De acordo com a informação recolhida junto dos estabelecimentos de ensino, a maior percentagem de alunos a necessitar de transporte escolar no novo ano letivo continua a ter como principais destinos a Escola Técnico Profissional de Cantanhede (17%), Escola Básica Marquês de Marialva (29%) e Escola Secundária Lima-de-Faria (28%), todas situadas na cidade de Cantanhede, o que se traduz em cerca de 74% do universo de alunos”, revelou a autarquia.

“O plano de transportes escolares é um instrumento de planeamento da oferta de serviço de transporte entre o local da residência dos alunos e o local dos estabelecimentos de ensino da rede pública, sendo um processo complexo e dinâmico em permanente atualização consoante as necessidades reais dos alunos e das famílias”, adiantou o município.