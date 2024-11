Câmara da Mealhada aprova proposta de orçamento para 2025 de 25,3 milhões de euros

A Câmara Municipal da Mealhada aprovou hoje, por maioria, a proposta de orçamento municipal para 2025, que ascende a 25,3 milhões de euros, mais dois milhões de euros do que no ano anterior, “para concretizar obras estruturantes”.

A proposta de orçamento municipal para 2025 contou com os votos a favor da maioria eleita pelo Movimento Independente Mais e Melhor pela Mealhada e com as abstenções do Partido Socialista.

Durante a reunião do executivo da Mealhada, o presidente da Câmara, António Jorge Franco, sublinhou que os documentos provisionais da autarquia para o próximo ano foram elaborados “de forma articulada e concertada com todas as forças políticas”.

“Teve por base a visão e estratégia deste executivo e também, no fundo, com a ambição deste ser um concelho cada vez mais desenvolvido, atrativo, sustentável e com qualidade de vida”, acrescentou.

De acordo com António Jorge Franco, este concelho do distrito de Aveiro vai continuar a apostar nas obras de proximidade para o espaço público, entre as quais requalificações urbanas do centro da cidade e em todas a freguesias, a requalificação de pavimentos, passeios e guias, para além de preverem remodelar o sistema de drenagem de águas pluviais.

Entre as pretensões da autarquia estão projetos como a Plataforma Logística da Pampilhosa, a expansão da Zona Industrial da Pedrulha e da Ponte de Viadores, a recuperação do Pontão da Pampilhosa, a reabilitação das antigas instalações do Instituto da Vinha e do Vinho, a reabilitação do Cineteatro Avenida do Luso, ordenamento e embelezamento do Cemitério da Mealhada e o projeto multidisciplinar da Quinta do Murtal.

Uma das grandes fatias do Orçamento para 2025 é dedicada à Estratégia Local da Habitação, com uma dotação de 1,3 milhões de euros, mas o maior valor orçamentado na despesa vai para o novo edifício dos paços do concelho, que vai absorver cerca de 2,4 milhões de euros.

Nas restantes obras com maior valor previsto para 2025 está o Chalet Suíço, com quase um milhão de euros; a reparação e conservação da EB 2/3 da Mealhada, com 842 mil euros; a recuperação de instalações municipais, com quase meio milhão de euros; e a recuperação de unidades de saúde, com mais de 200 mil euros.

Estão ainda contempladas as intervenções na Quinta do Alberto, Fonte de S. João, Posto de Turismo e Espaço museológico, todas na freguesia do Luso, bem como a requalificação do rio Cértima e seus afluentes, a requalificação da Baixa da Pampilhosa, Jardim de Infância Pampilhosa, EB 1 de Casal Comba, Centro Recolha Oficial Animal e intervenções no Centro Estágios do Luso e no Estádio Dr. Américo Couto.

Para os vereadores do PS, que se abstiveram durante a votação, o Orçamento para 2025 é “de continuidade”, à semelhança dos anteriores deste executivo liderado por António Jorge Franco desde 2021.

“Tal como no orçamento de 2024, são novamente elencadas com linguagem informativa várias obras dadas como certas e que irão ser realidade em 2025, sendo que algumas delas são obras elencadas desde o primeiro orçamento, mas que ainda estão em curso”, criticou José Calhoa Morais.

De acordo com vereador do PS, a posição socialista face ao orçamento para 2025 “é de ordem política”.

“Este é o último orçamento deste mandato e, tal como já vínhamos dizendo na nossa apreciação de exercícios anteriores, em que vínhamos alertando que apesar da retórica e modelo ser o mesmo, o grosso da moeda estava reservado para 2025 [ano de eleições autárquicas]”, concluiu.