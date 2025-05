Câmara da Lousã aprova abertura do projeto de regulamento do Cartão Municipal

A Câmara da Lousã, distrito de Coimbra, aprovou na reunião camarária de segunda-feira a abertura da elaboração do projeto de regulamento do Cartão Municipal.

Este cartão de serviços de natureza pública, que o executivo lousanense pretende que seja continuamente atualizado e melhorado, quer assumir-se como um facilitador na interação com os serviços e instalações municipais, além de disponibilizar descontos e benefícios no acesso a diversos espaços e infraestruturas.

“É por via desta iniciativa que também se pretende agilizar a comunicação e os processos entre o município e os seus residentes, e ainda o usufruto de descontos significativos na aquisição de produtos ou serviços no comércio local”, explicou a autarquia.

A apresentação de contributos para o regulamento deste cartão pode ser feita em dias úteis, entre as 09:00 e as 17:30, através de requerimento dirigido ao presidente da Câmara e entregue na secção de atendimento ao munícipe da Câmara da Lousã ou por correio eletrónico num prazo máximo de 10 dias úteis a partir da publicação no ‘site’ do município.