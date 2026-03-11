diario as beiras
Agir/ Negócios

Caldas de Penacova com quebra de seis milhões de euros por estrada obstruída

11 de março de 2026 às 12 h23
Fotografia: DR

A empresa Caldas de Penacova regista uma perda de faturação de cinco a seis milhões de euros, depois de estar há mais de um mês com estrada de acesso à unidade interrompida, disse a administração, que espera retomar de forma parcial na próxima semana.

Desde 5 de fevereiro que a produção daquela empresa situada no concelho de Penacova, está parada face ao corte do único acesso à unidade, provocado por um deslizamento de terras.

Em declarações à agência Lusa, o administrador da empresa, Urbano Marques, afirmou que a paragem forçada durante “um mês e uma semana” terá levado a uma quebra de faturação de cinco a seis milhões de euros. A empresa, com 96 trabalhadores, espera retomar a produção, de forma parcial, na próxima semana, após ficar concluída uma “reparação provisória” do acesso por parte da autarquia.

