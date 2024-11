CAE da Figueira da Foz apresenta espetáculo com Sofia Escobar

O Centro de Artes e Espetáculos (CAE) da Figueira da Foz apresenta, no sábado, às 21:30, um espetáculo com a Sociedade Filarmónica Paionense, Sociedade Artística Musical Carvalhense e Sofia Escobar.

Este é mais um concerto no âmbito do “ORQUESTRAE”, designação de uma iniciativa da Câmara Municipal da Figueira da Foz (distrito de Coimbra) para “potenciar o desenvolvimento artístico e técnico das bandas filarmónicas do concelho, proporcionando-lhes novas experiências musicais com artistas de destaque no meio musical português”.

O preço dos bilhetes é de 15 euros e estão à venda na bilheteira do CAE e na Ticketline.