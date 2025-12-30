Os Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz (BVFF) celebraram recentemente 143 anos de serviço dedicado à comunidade.

No dia do aniversário, decorria a sessão solene, foi anunciado o aumento do apoio financeiro atribuído pelo Município da Figueira da Foz. Foi uma dupla prenda de anos, já que a medida abrange as verbas mensais e anuais.

A vereadora Olga Brás revelou que o apoio financeiro mensal atribuído pelo município passou de seis mil euros para 7.500 euros. Por sua vez, o apoio anual, destinado à aquisição de equipamento de proteção individual, subiu de 30 mil euros para 35 mil euros.

Notícia completa na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS de 30/12/2025