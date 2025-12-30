diario as beiras
Figueira da Foz

BVFF recebem dupla prenda de aniversário

30 de dezembro de 2025 às 12 h21
0 comentário(s)

Os Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz (BVFF) celebraram recentemente 143 anos de serviço dedicado à comunidade.
No dia do aniversário, decorria a sessão solene, foi anunciado o aumento do apoio financeiro atribuído pelo Município da Figueira da Foz. Foi uma dupla prenda de anos, já que a medida abrange as verbas mensais e anuais.
A vereadora Olga Brás revelou que o apoio financeiro mensal atribuído pelo município passou de seis mil euros para 7.500 euros. Por sua vez, o apoio anual, destinado à aquisição de equipamento de proteção individual, subiu de 30 mil euros para 35 mil euros.

Notícia completa na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS de 30/12/2025

Autoria de:

Jot'Alves

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

30 de dezembro

ULS de Coimbra ativa nível 2 do Plano de Contingência nos serviços de urgência
30 de dezembro

Opinião: 2025: done and wrapped
30 de dezembro

Opinião: Literacia digital vs Cultura digital
30 de dezembro

Briosa sem folgas de ano novo

Figueira da Foz

Figueira da Foz
30 de dezembro às 12h21

BVFF recebem dupla prenda de aniversário

0 comentário(s)
Figueira da Foz
29 de dezembro às 11h38

Quatro noites de festa

0 comentário(s)
Figueira da Foz
24 de dezembro às 14h25

Incêndio deixa desalojadas mãe e filha em Lavos

0 comentário(s)