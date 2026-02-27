Já começou a contagem decrescente para a Festa do Queijo Serra da Estrela de Oliveira do Hospital, que vai ter lugar dentro de uma semana, no fim de semana de 7 e 8 de março.

O desafio está lançado a partir do momento em que o município apresentou – em sessão dupla, nos stands da Região Metropolitana e no Turismo Centro de Portugal – o filme promocional do certame deste ano, em que o protagonista é o ex-futebolista Paulo Futre. Nas imagens aparece uma queijeira tradicional a explicar a Futre que isto de fazer queijo Serra da Estrela “não é tão fácil como marcar golos”.

No “espaço showcooking” teve lugar “À mesa com Queijo Serra da Estrela”, promovida pela chef Andreia Nunes que confecionou “Lombinhos de porco com Queijo Serra da Estrela” e Tartelete de Queijo da Serra com pickles, cebola e maçãs, receita vencedora do “Concurso de Gastronomia Com Queijo Serra da Estrela” em 2025.

O Município de Oliveira do Hospital, liderado por José Francisco Rolo, afirma que se trata da “melhor feira do queijo do país”, produto-âncora de uma série de produtos endógenos, que tiveram direito a uma sessão de degustação, para além da oportunidade de divulgar todo o potencial turístico do concelho. Disso é exemplo o Alva Skate Fest, que será apresentado amanhã, também na BTL, e que vai decorrer dentro de três meses, a 23 e 24 de maio, e que posiciona Oliveira do Hospital na rota dos desportos radicais.

Paralelamente, o projeto “VÓFICINA” das Aldeias de Montanha, promovido em Alvoco das Várzeas com a respetiva Liga dos Amigos de Alvoco das Varzeas teve, igualmente, um momento de apresentação também no stand da CIM Região de Coimbra, no dia 25 de fevereiro.

Com a abertura da feira BTL ao público em geral, a partir de amanhã o balcão turístico do concelho vai desenvolver ações de promoção por agentes turísticos do concelho, bem como pela Câmara Municipal.