diario as beiras
Oliveira do Hospital

BTL iniciou contagem decrescente de uma semana para a Festa do Queijo de Oliveira do Hospital

27 de fevereiro de 2026 às 00 h16
0 comentário(s)
Certame decorre no fim de semana de 7 e 8 de março

Já começou a contagem decrescente para a Festa do Queijo Serra da Estrela de Oliveira do Hospital, que vai ter lugar dentro de uma semana, no fim de semana de 7 e 8 de março.

O desafio está lançado a partir do momento em que o município apresentou – em sessão dupla, nos stands da Região Metropolitana e no Turismo Centro de Portugal – o filme promocional do certame deste ano, em que o protagonista é o ex-futebolista Paulo Futre. Nas imagens aparece uma queijeira tradicional a explicar a Futre que isto de fazer queijo Serra da Estrela “não é tão fácil como marcar golos”.

No “espaço showcooking” teve lugar “À mesa com Queijo Serra da Estrela”, promovida pela chef Andreia Nunes que confecionou “Lombinhos de porco com Queijo Serra da Estrela” e Tartelete de Queijo da Serra com pickles, cebola e maçãs, receita vencedora do “Concurso de Gastronomia Com Queijo Serra da Estrela” em 2025.

O Município de Oliveira do Hospital, liderado por José Francisco Rolo, afirma que se trata da “melhor feira do queijo do país”, produto-âncora de uma série de produtos endógenos, que tiveram direito a uma sessão de degustação, para além da oportunidade de divulgar todo o potencial turístico do concelho. Disso é exemplo o Alva Skate Fest, que será apresentado amanhã, também na BTL, e que vai decorrer dentro de três meses, a 23 e 24 de maio, e que posiciona Oliveira do Hospital na rota dos desportos radicais.

Paralelamente, o projeto “VÓFICINA” das Aldeias de Montanha, promovido em Alvoco das Várzeas com a respetiva Liga dos Amigos de Alvoco das Varzeas teve, igualmente, um momento de apresentação também no stand da CIM Região de Coimbra, no dia 25 de fevereiro.

Com a abertura da feira BTL ao público em geral, a partir de amanhã o balcão turístico do concelho vai desenvolver ações de promoção por agentes turísticos do concelho, bem como pela Câmara Municipal.

Autoria de:

António Rosado

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

27 de fevereiro

BTL iniciou contagem decrescente de uma semana para a Festa do Queijo de Oliveira do Hospital
26 de fevereiro

Ex-bastonário da Ordem dos Médicos nega plano para ajudas de custo em julgamento
26 de fevereiro

Mecanismo desenvolvido pela UC que tinge tecidos de forma mais sustentável vai para teste industrial
26 de fevereiro

Mau tempo: Recuperação de energia em zonas afetadas “praticamente concluída” – E-Redes

Oliveira do Hospital

Oliveira do Hospital
27 de fevereiro às 00h16

BTL iniciou contagem decrescente de uma semana para a Festa do Queijo de Oliveira do Hospital

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraOliveira do Hospital
25 de fevereiro às 15h33

Paulo Futre promove Festa do Queijo Serra da Estrela de Oliveira do Hospital (com vídeo)

0 comentário(s)
ArganilCIM Região de CoimbraMortáguaOliveira do Hospital
25 de fevereiro às 11h17

Mau tempo: Mais 22 concelhos juntam-se aos 68 abrangidos por situação de calamidade

0 comentário(s)