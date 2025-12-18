Bruxelas prepara-se para bater mais um recorde mundial, e não é de ciclovias ou de consumo de cerveja: é de tempo sem Governo. Dezoito meses depois das eleições de Junho de 2024, a Região de Bruxelas-Capital continua sem Executivo. Nem Governo, nem planos para formar um em breve.

No início deste mês, a situação atingiu um novo marco: 542 dias sem governo regional – o período mais longo registado na história recente da Bélgica para qualquer nível de Governo (ultrapassando o recorde anterior de 541 dias). A ausência de Governo continua a fazer parte do folclore institucional belga.

Mesmo sem um novo executivo regional, as estruturas administrativas continuam a funcionar, com o Governo anterior em gestão corrente a tratar das funções básicas, mas sem poder aprovar novas políticas nem lidar com questões orçamentais de fundo. A notação financeira foi degradada, os investimentos congelaram e o Governo em gestão corrente fala abertamente em “risco real de shutdown”. Ao que parece, estamos a um passo de não conseguir assegurar serviços públicos.

O vazio institucional dura há mais de 500 dias mas ainda não se reflecte na vida quotidiana. E é isso que desconcerta quem vem de fora: tudo funciona – transportes circulam, escolas abrem, impostos são cobrados com pontualidade suíça. Uma capital sem Governo, mas com uma surpreendente capacidade de continuar…

Pelo meio, há violência ligada ao narcotráfico, drones suspeitos a sobrevoar zonas críticas e o fantasma do extremismo a rondar cada falha. Mas é uma característica do povo de Bruxelas: sobreviver ao caos com uma calma quase zen.