Bruno Cavaleiro, Gustavo Amorim e Olga Filipova são os novos embaixadores de Coimbra

Bruno Cavaleiro, Gustavo Amorim e Olga Filipova são, desde hoje, os três novos embaixadores da cidade de Coimbra.

O anúncio foi feito esta tarde durante o 1.º Encontro Anual da Rede de Embaixadores de Coimbra que decorreu na Sala Almedina no Convento São Francisco.

Bruno Cavaleiro é vereador do Município de Esch-sur-Alzette, cidade geminada com Coimbra. Segundo a Câmara Municipal, o autarca tem “um exemplar percurso ao serviço da comunidade portuguesa no Luxemburgo” e um trabalho naquilo que é “ a ligação ao território” de Coimbra.

“É para mim uma grande honra enquanto português, nascido em Mortágua, mas cidadão de Coimbra, ser embaixador. Estou no Luxemburgo desde 1979, mas deixei aqui uma grande saudade, é uma cidade que cruza muita gente. Sinto-me muito honrado por fazer parte desta rede e farei o meu melhor para a criação de pontes entre a Europa e Coimbra”, disse o novo embaixador.

Gustavo Amorim assume-se como um profissional com “um papel dedicado à internacionalização de marcas portuguesas, bem como na promoção de Coimbra”.

“É um orgulho, uma honra e totalmente inesperado ser convidado para ser embaixador de Coimbra. Eu acredito que Coimbra tem tudo para ser uma grande cidade. Cresci aqui e pude voltar e espero que as próximas gerações tenham essa sorte. Espero estar à altura deste convite”, afirmou Gustavo Amorim.

Olga Filipova é uma ativista e empreendedora ucraniana que se tem destacado pela ajuda na integração na cidade dos cidadão ucranianos e na defesa do povo ucraniano através da sua participação cívica.

“Quando entrei em Coimbra pela Ponte Rainha Santa Isabel já sentia que algo de especial ia acontecer. Sentia que isto não é só uma ponte, é uma ponte para o meu futuro. Foi aqui que apaixonei e desapaixonei, sofri um bocadinho, mas fui feliz. Sempre chamei esta cidade como a minha segunda Ucrânia”, revelou Olga Filipova. “Ser embaixadora é uma grande responsabilidade. Coimbra não é só um lugar um construi a minha vida profissional, mas onde o meu discurso ativista sobre a Ucrânia ganha eco”, acrescentou.

Com a junção de mais três embaixadores, a rede fixa-se em 28 personalidades que têm como objetivo partilhar visões e definir estratégias que coloquem e divulguem Coimbra ao nível nacional e internacional.

O presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva, presente no encontro, acredita que esta rede de embaixadores é “um instrumento importante para a estratégia de mudança que a cidade está, claramente, a atravessar”. O autarca deixou uma mensagem a todos os novos rostos que terão a missão de elevar no nome de Coimbra. “Queríamos que cada um de vós nos ajude a projetar o que Coimbra tem de melhor”, afirmou.

Integram esta rede o piloto Filipe Albuquerque, o mágico Luís de Matos, a “influencer” Débora Monteiro, o presidente da Unidade Local de Saúde de Coimbra, Alexandre Lourenço, o fadista João Farinha, a euroduptada Lídia Pereira.