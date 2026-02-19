“A nossa estimativa é que a obra [na A1] esteja totalmente concluída até ao final da primeira semana de março. É com esse plano que estamos a trabalhar”. O anúncio foi feito ontem à tarde pelo CEO da Brisa Concessão Rodoviária, Manuel Melo Ramos, durante uma visita técnica à obra que decorre no quilómetro 191, na zona onde, a 11 de fevereiro, aconteceu o colapso da plataforma norte-sul, devido ao rebentamento de um dos diques do Mondego.

Cerca de uma semana depois, a circulação na A1 ainda não é possível, situação que se poderá alterar já nos próximos dias, adiantou o responsável da Brisa. “Começámos, desde cedo, a trabalhar, num cenário que permitia utilizar a plataforma sul-norte para ali fazer circular o tráfego”, adiantou.

Segundo Manuel Melo Ramos, a proposta de circulação condicionada já “está nas autoridades competentes para análise”.

“Acreditamos que, nos próximos dias, estaremos em condições de ter o tráfego a circular na plataforma sul-norte, naturalmente de forma condicionada. Em meia autoestrada teremos o tráfego a circular em dois sentidos”, clarificou.

