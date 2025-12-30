diario as beiras
Briosa sem folgas de ano novo

30 de dezembro de 2025 às 12 h35
Não há tempo para excessos. A Académica regressa amanhã aos treinos, depois de duas folgas concedidas por António Barbosa, para atacar o ano novo com toda a força.
O primeiro desafio de 2026 é mais um de elevado grau de dificuldade, frente ao 4.º classificado, o Atlético, numa visita sempre difícil ao mítico campo da Tapadinha, em Lisboa, domingo às 15H00. Do outro lado está uma equipa de confiança em alta, depois de três vitórias consecutivas para o campeonato e, por isso, todos os cuidados são poucos.
Apesar da pausa na Liga 3 para as festas não houve férias no plantel.
Ainda no passado sábado a Académica teve uma partida amigável, para não perder o ritmo competitivo, em casa do São João de Ver, último classificado da Série A da Liga 3.

Bruno Gonçalves

