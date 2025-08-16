Briosa quer devolver a “gentileza” aos escalabitanos

A Académica entra em campo na 2.ª jornada, série B, da Liga 3, à procura dos primeiros pontos na competição.

Depois da amarga estreia na prova, que terminou com um desaire fora de portas, 2-1, diante do 1.º Dezembro–golo sofrido na reta final do desafio–, os estudantes regressam a casa com o objetivo de retificar a entrada em falso na Liga 3.

A partir das 18H00 de domingo, os comandados de António Barbosa vão a jogo diante da U. Santarém, formação que começou a prova com um triunfo (1-0, na receção ao Lus. Évora).

