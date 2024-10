Blame Zeus e Allamedah confirmados na Semana Cultural de Penalva de Alva

As bandas portuguesas Allamedah e Blame Zeus são as primeiras confirmações para a Semana Cultural de Penalva de Alva, no concelho de Oliveira do Hospital, que se realiza entre 21 e 29 de dezembro de 2024.

Os concertos estão agendados para o dia 21 de dezembro e acontecem às 22H00, no salão da Sociedade Recreativa Penalvense, entidade organizadora do evento.

Os Allamedah são uma banda fundada em Lisboa mas que é proveniente das Caldas da Rainha e os Blame Zeus são um grupo natural do Porto. Estas bandas são reconhecidas no panorama nacional pelas suas sonoridades imponentes, que “prometem marcar o arranque da semana com intensidade e boa música”.

Worshop de fotografia

No mesmo dia, entre as 09H30 as 18H00 vai decorrer um workshop de fotografia conduzido pelo fotógrafo João Baptista. A sessão teórica acontece entre as 09H30 e as 12H30, a sessão prática decorre das 14H00 às 18H00. Este workshop é totalmente gratuito, mas sujeito a inscrição e com vagas limitadas.

A Semana Cultural de Penalva de Alva está neste momento a participar na fase final do Orçamento Participativo Jovem 2024, promovido pelo Município de Oliveira do Hospital. Pode votar no evento até ao dia 10 de outubro através do https://www.oliveiradigital.net/opj/index.php/pre-registo.