diario as beiras
CIM Região de Coimbra

Bênção de cinco veículos nos 135 anos dos Bombeiros de Soure

24 de novembro às 12 h32
0 comentário(s)
Celebrações de aniversário tiveram lugar ontem à tarde no quartel.

A bênção de cinco veículos de socorro, de combate a incêndios e de transporte, foi o momento alto das comemorações, ontem, dos 135 de existência da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Concelho de Soure (BVS).

O equipamento de maior dimensão é um veículo longo articulado, de transporte de máquina de rastos, e a respetiva máquina. Para além disso, foi formalizada a entrada em operação de uma viatura ligeira, uma ambulância e um camião de combate a incêndios para a secção dos bombeiros de Granja do Ulmeiro.

Foram entregues dezenas de medalhas, com destaque para a de agradecimento póstumo ao comandante Carlos Tavares, recebida pelo seu filho, comandante Carlos Luís Tavares.

| Pode ler a notícia na integra na edição do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

António Rosado

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

24 de novembro

Fernando Dias reivindica vitória nas presidenciais na Guiné-Bissau
24 de novembro

Góis controla espécies invasoras numa área florestal de 25,3 hectares
24 de novembro

Costa anuncia "progressos significativos" nas negociações pela paz na Ucrânia
24 de novembro

Chega vota contra proposta na votação final global do Orçamento do Estado

CIM Região de Coimbra

CIM Região de CoimbraGóis
24 de novembro às 15h52

Góis controla espécies invasoras numa área florestal de 25,3 hectares

0 comentário(s)
CIM Região de Coimbra
24 de novembro às 12h32

Bênção de cinco veículos nos 135 anos dos Bombeiros de Soure

0 comentário(s)
CantanhedeCIM Região de Coimbra
24 de novembro às 12h27

Cantanhede mantém taxas de IMI e da derrama para 2026

0 comentário(s)