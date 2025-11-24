A bênção de cinco veículos de socorro, de combate a incêndios e de transporte, foi o momento alto das comemorações, ontem, dos 135 de existência da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Concelho de Soure (BVS).

O equipamento de maior dimensão é um veículo longo articulado, de transporte de máquina de rastos, e a respetiva máquina. Para além disso, foi formalizada a entrada em operação de uma viatura ligeira, uma ambulância e um camião de combate a incêndios para a secção dos bombeiros de Granja do Ulmeiro.

Foram entregues dezenas de medalhas, com destaque para a de agradecimento póstumo ao comandante Carlos Tavares, recebida pelo seu filho, comandante Carlos Luís Tavares.

