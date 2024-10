Bebé de 18 meses morre afogado em piscina de habitação no concelho de Ansião

Um bebé de 18 meses morreu hoje afogado na piscina de uma habitação no concelho de Ansião, distrito de Leiria, disseram à agência Lusa fontes da Proteção Civil.

De acordo com o 2.º comandante dos Bombeiros Voluntários de Ansião, Pedro Paz, o alerta para o acidente, na localidade de Casal António Braz, freguesia de Santiago da Guarda, chegou à corporação às 09:52.

“À nossa chegada, a criança já estava fora da piscina e a mãe estava a fazer manobras de reanimação, sem sucesso”, afirmou Pedro Paz.

Ao local acorreram 10 operacionais apoiados por cinco veículos, dos Bombeiros Voluntários de Ansião, do Instituto Nacional de Emergência Médica e da Guarda Nacional Republicana (GNR), incluindo uma equipa de psicólogos do Centro de Orientação de Doentes Urgentes de Coimbra, segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Leiria.

O presidente da Junta de Freguesia de Santiago da Guarda, David Rodrigues, adiantou que a família é emigrante em França e estava neste momento de férias no concelho.

A GNR está a averiguar as circunstâncias do acidente, disse à agência Lusa fonte do Comando Territorial de Leiria.