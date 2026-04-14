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PSP deteve avô que abusava das netas em Leiria

14 de abril de 2026 às 09 h27
Suspeito tinha 72 anos e abusou das netas, de 9 e 10 anos | Fotografia: Arquivo
Agência Lusa
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Agência Lusa

A PSP deteve um homem de 72 anos sobre quem pendia um mandado de detenção para cumprimento de pena de prisão por abuso sexual de duas netas, de 9 e 10 anos, anunciou a corporação.

Em comunicado, a PSP refere que o homem foi levado para o estabelecimento prisional de Leiria, onde vai cumprir os quatro anos e meio de cadeia a que tinha sido condenado, uma pena transitada em julgado em fevereiro.

A PSP adianta que os crimes ocorreram em 2023, em contexto familiar, e eram praticados na residência do homem, em Leiria, durante visitas familiares: A investigação apurou que o avô adotava “comportamentos de natureza exibicionista” perante as duas meninas, de forma reiterada.

 

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De acordo com a polícia, o homem aproveitava momentos de proximidade para expor o seu órgão sexual às vítimas e induzir comportamentos inadequados, recorrendo a mecanismos de manipulação psicológica que dificultaram a perceção da gravidade dos atos por parte das crianças.

A PSP explica que os elementos recolhidos permitiram apurar que uma das crianças não queria ficar na casa dos avós, mostrando “sinais de desconforto e inquietação”, mas sem conseguir descrever de forma concreta os factos que estariam na origem desse comportamento.

A realidade só foi completamente compreendida quando um dos progenitores surpreendeu o homem em flagrante numa dessas situações, permitindo enquadrar e interpretar a reação da criança, acrescenta.

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