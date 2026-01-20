O Bloco de Esquerda (BE) exigiu, na segunda-feira, esclarecimentos urgentes ao Governo, após a autorização para o abate de mais de 500 sobreiros no concelho de Oliveira do Hospital, associado ao desenvolvimento de um projeto privado.

“A decisão do Governo de atribuir o estatuto de ‘imprescindível utilidade pública’ a um projeto de painéis fotovoltaicos da Sonae Arauco é considerada pelo partido como um erro ambiental e político profundo, que subverte a proteção de uma espécie símbolo nacional”, destacou.

O BE dirigiu, na segunda-feira, uma pergunta ao Ministério do Ambiente e da Energia, onde pretendem que o Governo justifique a utilização do estatuto de “utilidade pública” para o abate de 508 sobreiros, “ignorando a função técnica destas árvores enquanto barreiras naturais contra o fogo em zonas de alto risco de incêndio”.

