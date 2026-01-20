diario as beiras
Oliveira do Hospital

BE exige explicações ao Governo sobre corte de sobreiros em Oliveira do Hospital

20 de janeiro de 2026 às 11 h49
0 comentário(s)
DR

O Bloco de Esquerda (BE) exigiu, na segunda-feira, esclarecimentos urgentes ao Governo, após a autorização para o abate de mais de 500 sobreiros no concelho de Oliveira do Hospital, associado ao desenvolvimento de um projeto privado.

“A decisão do Governo de atribuir o estatuto de ‘imprescindível utilidade pública’ a um projeto de painéis fotovoltaicos da Sonae Arauco é considerada pelo partido como um erro ambiental e político profundo, que subverte a proteção de uma espécie símbolo nacional”, destacou.

O BE dirigiu, na segunda-feira, uma pergunta ao Ministério do Ambiente e da Energia, onde pretendem que o Governo justifique a utilização do estatuto de “utilidade pública” para o abate de 508 sobreiros, “ignorando a função técnica destas árvores enquanto barreiras naturais contra o fogo em zonas de alto risco de incêndio”.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (21/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

20 de janeiro

UC integra projeto internacional que pretende melhorar decisões sobre clima, migração e energia
20 de janeiro

Governo esperava que Centeno fosse ‘vice’ do BCE mas não teve apoio suficiente
20 de janeiro

BE exige explicações ao Governo sobre corte de sobreiros em Oliveira do Hospital
20 de janeiro

Xadrez à direita

Oliveira do Hospital

Oliveira do Hospital
20 de janeiro às 11h49

BE exige explicações ao Governo sobre corte de sobreiros em Oliveira do Hospital

0 comentário(s)
Oliveira do Hospital
02 de janeiro às 20h21

Modernização da Zona Industrial de Oliveira do Hospital concluída no primeiro semestre

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraOliveira do Hospital
23 de dezembro às 15h22

Oliveira do Hospital distribui cinco toneladas de alimento para abelhas

0 comentário(s)