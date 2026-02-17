Três jogos e três vitórias. O Sampaense segue imparável no Grupo de Manutenção da Proliga. Este sábado, os comandados de Cláudio Figueiredo receberam e venceram o Sangalhos, por 75-66.

Os aveirenses vinham motivados por uma vitória caseira frente à Académica e entraram melhor no encontro, acabando o 1.º período a vencer por 17-13.

A resposta do Sampaense surgiu de forma contundente no 2.º quarto e com um parcial de 29-13 virou o marcador para chegar ao intervalo a vencer confortavelmente por 13 pontos (42-29). O 2.º quarto acabou por fazer a diferença num encontro marcado pelo equilíbrio.

No regresso dos balneários os visitantes conseguiram reduzir para 11 pontos a diferença graças a um parcial de 17-19 (59-48). O último quarto foi muito idêntico, em termos de progressão no marcador (16-18) e o Sampaense conseguiu segurar a vantagem, terminando com nove pontos de diferença, sem passar por ansiedade na reta final.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (17/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS