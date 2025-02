Basquetebol: Emoções fortes na véspera do grande dia

A Seleção Feminina de Basquetebol entra hoje em campo, às 19H00, no Pavilhão Mário Mexia, para defrontar a Ucrânia, no primeiro de dois jogos que podem garantir um inédito apuramento para a fase final do Europeu.

Ontem, numa iniciativa integrada nas celebrações do Dia Mundial da Luta Contra o Cancro, uma comitiva da seleção visitou o Instituto Português de Oncologia (IPO) de Coimbra. Motivo de “grande satisfação” e a demonstrar “o papel que o desporto e a atividade física podem ter”.

“O IPO Coimbra gosta de estar aberto à comunidade e há um cariz social nesta visita que muito nos apraz”, acrescentou a presidente do Conselho de Administração, Margarida Ornelas. “Que esta visita vos conceda uma estrelinha da sorte e vos permita muito sucesso”, referiu às atletas.

“Esta visita é muito mais importante pelo cariz social do que pela promoção do jogo. Levamos connosco a alegria de trazer alegria aos outros e é um reforço para o jogo”, referiu Maianca Umabano, extremo de 27 anos do GDESSA.

