Basquetebol: Desencontros orçamentais deixam AAC sem treinador

José Abrantes, que na época passada conseguiu o regresso à Proliga já não é treinador, da Académica.

Em entrevista ao DIÁRIO AS BEIRAS, o treinador, de 65 anos, explicou que “os desencontros são de origem orçamental e as condições apresentadas ao longo das últimas semanas foram piorando cada vez mais”, até que tomou a decisão sair. “Deixei de acreditar”, admite.

O treinador lamenta que a Académica tenha “baixado de patamar organizativo e financeiro quando devia ser o contrário”.

Diz que fez “de tudo para continuar”. “A minha esposa tinha agora arranjado emprego e o meu projeto era, quiçá, mudar a minha vida para cá para um projeto mais longo, mas com as dificuldades que foram surgindo tive de me decidir pela saída”, admite.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 09/07/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS