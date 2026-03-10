A Académica conseguiu, este sábado, a segunda vitória da temporada na Proliga, na receção ao Sampaense (67-54), em partida da 7.ª e última jornada da 1.ª volta do Grupo de Manutenção.

Os comandados de Cláudio Figueiredo entraram com agressividade e eficácia e, a partir de meio do 1.º período, começou a “cavar-se” um fosso que chegou aos 12 pontos de diferença a meio do 2.º “quarto” (12-24).

A Académica reagiu, praticamente anulou a desvantagem (22-25) mas o Sampaense voltou a comandar o marcador e foi para o intervalo a vencer por 10 (24-24).

A reação da Académica foi acutilante na 2.ª parte e, no 3.º quarto, saltou para a frente do marcador, muito graças à intensidade debaixo dos cestos, que lhe permitiu muitas segundas oportunidades. O domínio das tabelas (acabaria com 49 ressaltos contra 39) viria a ser determinante no desfecho do encontro.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (10/03/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS