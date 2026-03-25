Os Birds Are Indie lançam, na sexta-feira, um novo álbum de originais, o sétimo da carreira de 16 anos do trio de Coimbra, que explora os mecanismos mentais e as tensões invisíveis que atravessam cada pessoa.

“The Stone of Madness” é constituído por dez temas e, segundo uma nota da produção enviada à agência Lusa, a banda de Ricardo Jerónimo, Joana Corker e Henrique Toscano reforça neste novo trabalho “o caminho traçado no anterior. Seja na sonoridade, na temática ou na complementaridade da imagem, ambos os registos funcionam como dois espelhos que se refletem”.

Em conversa com a Lusa, Ricardo Jerónimo assumiu que o novo álbum surge na sequência de “Ones & Zeros”, de 2023, que a banda foi solidificando, em palco e ao vivo, nos últimos três anos.

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