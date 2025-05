Balanço: Ogier conquista a 7ª vitória em Portugal

Sebastien Ogier, aos comandos de um Toyota Yaris Rally 1, foi o vencedor da 58.ª edição do Rali de Portugal. O francês conseguiu a 63.ª vitória da carreira e a 7.ª em Portugal… onde tudo começou em 2010.

A edição deste ano do Rali de Portugal foi uma das melhores de sempre, quer em termos desportivos quer na afluência do público que preencheu os troços a norte e centro do país.

Foi também um rali com nota positiva para a marca de pneus Hankook, já que, num rali onde os duros troços de sexta-feira costumam deixar marcas, nesta edição houve apenas dois furos, para o letão Martins Sesks (Ford Puma Rally1) e para o estónio Ott Tanäk, na especial de Cabeceiras de Basto.

Em termos competitivos houve apenas um piloto WRC a entrar em “super rally”, infortúnio esse que calhou a Adrien Fourmaux, que acabou por não chegar ao fim deste Rali de Portugal.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 19/05/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS