Autárquicas: PS escolhe Jaime Garcia para reconquistar Câmara de Góis perdida em 2021

O gerente bancário Jaime Garcia é a aposta do PS para reconquistar a Câmara de Góis, no interior do distrito de Coimbra, perdida nas últimas eleições autárquicas para o PSD.

“Somos a alternativa ao atual executivo, com uma experiência acumulada no concelho em vários órgãos autárquicos, que pretende dar um impulso novo ao concelho”, disse hoje o candidato à agência Lusa.

Jaime Garcia liderou a Assembleia Municipal de Góis no final do mandato 2013-2017 e preside à Assembleia Geral do Góis Moto Clube e da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Góis.

“Fazemos uma análise crítica às opções que estão a ser tomadas no município, que devem ser corrigidas, embora o que está a ser feito coincida com opções do PS”, salientou.

O candidato socialista destacou a necessidade de o concelho de Góis ser servido por melhores acessibilidades e reforçar os equipamentos turísticos, reunindo esforços com os empresários do setor, além de políticas para reter população, sobretudo os jovens, e para a habitação.

No período democrático, o PS liderou sempre o executivo municipal, à exceção dos mandatos de 1979-1982 e 2021-2025, embora nas últimas eleições autárquicas tenha descido a terceira força política, na sequência de uma cisão interna que começou no ato eleitoral de 2017 com o aparecimento de um movimento independente.

De acordo com dados estatísticos de 2023, residem no município de Góis 3.800 pessoas, distribuídas por quatro freguesias.

Nas eleições autárquicas de 2021, o PSD elegeu dois vereadores, liderando a autarquia pela segunda vez (a primeira foi em 1979), o Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis dois e o PS um.

As eleições autárquicas deste ano devem realizar-se no final de setembro ou início de outubro.