O líder da distrital do PS de Coimbra afirmou hoje que o partido teve “um resultado satisfatório” no distrito, onde reconquistou Coimbra, mas perdeu outros cinco municípios e, consequentemente, a maioria de presidências na região.

“Perdemos algumas Câmaras que eram importantes para o PS, mas recuperámos a capital do distrito que é uma marca muito importante”, afirmou à agência Lusa o presidente da distrital socialista, João Portugal.

